鍼灸院の院長の男が女性客にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。東京新宿区にある鍼灸整体院の院長、宮本啓稔こと宮本昇容疑者は2025年8月、30代の女性客に対しわいせつな行為をした疑いが持たれています。宮本容疑者は営業時間外に客の予約を取り、他の鍼灸師がいない状況で犯行に及んでいました。宮本容疑者は「どの患者の件かわからないので黙秘します」と話しているということです。宮本容疑者は別の女性客に性的暴行