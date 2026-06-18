実家のガスメーター付近に見慣れない数字や記号が書かれていると、「近所の子どものいたずらだろうから消すほどでもない」と考える人もいるかもしれません。 しかし、その落書きが空き巣のマーキングだった場合、被害に遭えば現金や貴重品の盗難だけでなく、窓や鍵の修理費など思わぬ出費が発生する可能性があります。大切な資産と家族の安全を守るためにも、マーキングの危険性を正しく知っておく