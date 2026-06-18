日本野球機構（NPB）は18日、2026年度の「日本生命セ・パ交流戦」の優勝球団、日本生命 最優秀選手賞、および日本生命 優秀選手賞決定を発表した。優勝球団と受賞選手には日本生命保険相互会社から賞金が贈られる。▼ 日本生命セ・パ交流戦 優勝球団（賞金3000万円）西武成績：14勝3敗1分▼ 日本生命 最優秀選手賞（賞金200万円）長谷川信哉（西武）成績：16試打率.3672本塁打9打点▼ 日本生命 優秀選手賞（パ・リーグ）（