「1本で10億ウォンくらい」日本デビューも果たし、一時代を築いたWonder Girlsのソネが、全盛期について語った。【写真】元Wonder Girlsメンバー、びしょ濡れだしデカい6月17日、YouTubeチャンネル「ノーパク・タク・ジェフン」では、「Wonder Girlsソネ＆ヘリム、アイドルから5児の母に…一時代を築いたK-POPの先駆者たち」と題した映像が公開された。芸人のシン・ギュジンがヘリムのことを「Wonder Girlsにはソンミの後任として