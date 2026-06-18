俳優ソン・ジュンギの義理堅い一面を披露した。俳優のチン・ソンギュは6月16日、自身のSNSに「『夫たち』の応援に来てくれて本当にありがとうございます！ありがとう〜みんな、テリもジュンギも！『夫たち』に期待してください！」という文とともに写真を投稿した。【写真】再婚したソン・ジュンギ、“パパ感ゼロ”なビジュアル公開された写真には、映画『スペース・スウィーパーズ』で共演した俳優ソン・ジュンギ、キム・テリとと