芸能界引退を宣言したガールズグループCLCのクォン・ウンビンが、最後のスケジュールを控え、ファンに挨拶した。最近、CLCは公式SNSを通じて、来る7月19日に台湾のZeppニュー台北で開催されるデビュー11周年コンサート「CLC 11th Anniversary Concert：After All in Taipei」の挨拶動画が公開された。【話題】クォン・ウンビン、引退の理由「中身のない…」動画には、CLCのメンバーたちの挨拶が収められていた。特に、公演前に芸能