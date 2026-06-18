ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、東京・浅草に降臨した。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「浅草」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】ツキ、浅草に降臨！「2度見するって」「オーラやば」公開された写真には、東京・浅草を散策するツキの姿が収められている。ホワイトのノースリーブトップスにお団子ヘアを合わせた爽やかなスタイリングで、透明感あふれるビジュアルを