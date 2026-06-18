【モデルプレス＝2026/06/18】AKB48の水島美結が6月16日、自身のInstagramを更新。夜のお散歩ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】22歳AKBメン「スタイル抜群」美ウエスト際立つ脇腹チラ見せ黒ワンピース姿◆水島美結、美ウエスト際立つワンピース姿水島は「お散歩して東京タワー見た日。東京にきて5年目だけどいつ見てもワクワクする」とつづり、東京タワー周辺を散歩した際の写真を複数枚投稿。脇腹があいた黒のワンピー