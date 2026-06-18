ファミリーマートは、「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」(税込298円)と「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」(税込192円)を、2026年6月23日から、全国の約1万6,400店で発売する。【すもものドライフルーツとグミの画像はこちら】◆和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ【価格】276円(税込298円)和歌山県産のすももを使用した、やさしい味わいのドライフルーツ。すもものおいしさを閉じ込め、ほどよい酸味と