昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、子育てショットを公開した。中川は１７日に自身のインスタグラムを更新。「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってましたリアルだとこういう感じなんだろうな、、お風呂時はサリーちゃんの弟ヘアになります」と記すと、髪の毛が逆立った息子のショットをアップした。続けて「そしてグレーのスウェットパンツおそろなかよし双子のふれあい