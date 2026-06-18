◆ファーム・リーグ楽天―巨人（１８日・森林どりスタジアム泉）巨人が初回に３点を先制した。先頭の門脇誠内野手が左前打で出塁し口火を切ると、皆川岳飛外野手が右前打で続き、無死一、三塁から増田陸内野手の左前適時打で先制した。さらにフリアン・ティマ外野手の右前打で無死満塁とすると、岡田悠希外野手の右前適時打で２点目。１死後、荒巻悠内野手の右犠飛で３点目を奪った。巨人は楽天に連勝中。カード３連勝に向