【ミラジェーン・ストラウス バニーVer.】 6月18日 予約受付開始 12月 発売予定 価格：38,500円 フリーイングは1/4スケールフィギュア「ミラジェーン・ストラウス バニーVer.」を12月に発売する。価格は38,500円。6月18日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「FAIRY TAIL」に登場する「妖星の尻尾」の看板娘「ミラジ