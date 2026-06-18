阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で２００６人が出席して行われた。宝塚歌劇団が株式会社化して１年が経過。この間の取り組みについての質問について、担当役員は「社外出身の取締役による幅広い知見、経験をお持ちで、客観的な視点から経営や各種改革に対してご所見をいただける」と説明した。また、労働時間管理のあり方など、コンプライアンスの順守に向けて、貴重なアドバイスをもらって