【CHILLfigg 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」】 受注期間：6月18日～8月19日 12月 発売予定 価格 1個：3,000円 BOX（6個入り）：18,000円 VISIONは、フィギュア「CHILLfigg 劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』」を12月に発売する。受注期間は8月19日まで。価格は1個が3,000