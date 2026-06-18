ロッテ・サブロー監督（５０）が１８日、全体練習の行われた本拠のＺＯＺＯで取材に対応し、１７日に就任が発表された楽天・吉井理人監督（６１）に言及した。吉井監督は昨季までロッテで指揮を執っており、サブロー監督は２軍監督や１軍ヘッドコーチとしてともに戦った。吉井監督の電撃就任についてサブロー監督は「驚いた」としながらも、「別に（相手の監督が）誰であろうがやることは一緒なので。僕はあまり気にしていない