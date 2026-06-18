◆第５７回選手権大会千葉県支部予選▽決勝京葉ボーイズ６−５東葛飾ボーイズ（ナガセケンコー旗争奪兼Ｇ杯予選＝６月７日・銚子市野球場）千葉県支部は京葉ボーイズが粘る東葛飾ボーイズを振り切り、２４年以来２年ぶりとなる夏の全国選手権切符をゲットした。京葉が欲しかった一打は最高の場面で生まれた。５―５の同点で迎えた６回１死二塁。代打の保坂璃空（３年）が直球を強振すると、左越えの決勝適時二塁打に。塁