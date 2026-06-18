仙台市青葉区にある路面標示。写真＝運動会プロテインパワー（CC BY-SA 4.0 / creativecommons.org ）元画像をトリミングして使用。 「白い逆三角形」マークは「前方優先道路」を示している 「逆三角形」のマークのイメージ図。(c)oka - stock.adobe.comをもとに作成。 交差点にさしかかる前の路面に、白線で「逆三角形」のマークが描かれていることがあります。この道路標示を意識せずに通り