◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が死球を当てたレイズのヤンディ・ディアス選手に謝罪しました。今季12度目の先発マウンドに上がった大谷選手。3回2アウト走者なしの場面で大谷選手の投球はすっぽ抜けディアス選手の左肘に直撃。大谷選手は天を見上げ残念そうな表情。ディアス選手は当たった瞬間は痛がりましたが、出塁の際には大谷選手に向け無事を知らせるサムズアップ