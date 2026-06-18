プロ野球「日本生命セ・パ交流戦」の表彰選手が１８日、発表され、セ・リーグの優秀選手（賞金１００万円）に阪神の高橋遥人投手（３０）が初選出された。阪神では２４年の才木以来となる。３試合に先発して、日本ハム・北山、ソフトバンク・大津、木村光と並んで同戦１位タイの３勝を記録。チームは６勝１２敗で過去最低勝率・３３３に終わった中で奮闘を見せた。左腕は「点も取られてるし、ピンチもたくさんあって、最後点