ＳｉｘＴＯＮＥＳ・森本慎太郎が１８日、都内で行われたヘアケアブランドの「レチスパ」新ＣＭ発表会に出席した。森本はアンバサダーに就任。新ＣＭ内では小さくなった森本がシャンプーのボトルにしがみつく設定で「１５秒にしては濃厚なＣＭ」とアピールし、「魅力を伝えていかないといけないと思いました」と意気込んだ。世界初のレチノール配合クリームシャンプーで、森本は泡立たないシャンプーを使うのは初めてだといい