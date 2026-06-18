警察庁はきょう（18日）、昨年度の犯罪の被害者やその遺族に国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」での給付金の総額は、前の年度からおよそ3億6千万円増えておよそ13億3千万円だったと公表しました。警察庁のまとめによりますと、殺人などの遺族への遺族給付金はあわせておよそ9億770万円で、前の年度からおよそ2億円増え、被害者1人あたり、881万円でした。遺族給付金は制度が改正され、おととし6月以降の被害からは給付額が