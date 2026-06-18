阪神は１８日、球団公式サイトや公式ＳＮＳを更新し、「ファンサービスに関するお願い」を掲載。公共交通機関での移動時、宿舎周辺でのファン対応を控えることを発表した。球団は「監督・コーチ・選手の公共交通機関での移動時、ならびに宿舎周辺におきましては、ファンの皆さま、ご通行中の皆さま、および関係者の安全確保の観点から、サイン・握手・写真撮影等の対応は控えさせていただきます」と説明。「皆さまに安心・安全