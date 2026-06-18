2026年7月3日（金）より、ジバンシイの夏限定キャンペーンがスタートします。スキンケア製品やベースメイク製品の購入金額に応じて、オリジナルポーチやブラシがもらえる特別企画です。美しさと機能性を兼ね備えた人気アイテムを楽しみながら、限定ノベルティも手に入るこの機会は見逃せません。夏の美容習慣をアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡ スキンケアキャンペ