お笑い芸人・じゅんいちダビッドソンが、18日放送のTBS系『ひるおび！』（月〜金前10：25）に出演。自身がものまねしている本田圭佑が「FIFA ワールドカップ 2026」日本代表戦で解説を務め、初戦から“名言”を残していることを受け、本田特需に沸いていると伝えた。【写真】子どもとともに…じゅんいちダビッドソン、初戦から“本田語録”収集じゅんいちは「僕、キャンプ仕事とか本田仕事とかいろいろあるんですけど」と切