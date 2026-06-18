阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。多くの質問がされる中で、球団への要望や意見は主に５つだった。まずは、中継ぎ投手や外国人選手への補強を求める声が上がった。ＳＧＬスタジアムの環境問題や甲子園の生ビールワンコインデーの廃止にも意見があった。また、近年は甲子園のチケットが取りにくくなっている。そこでリセ