元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。中学時代のクラブの先輩だという人気アナウンサーを明かされる場面があった。この日は元同局でフリーアナウンサーの八木亜希子とそろって出演。番組には2人をよく知る人物として、同局の軽部真一アナウンサーも登場した。MCの「ハライチ」澤部佑が「中井さんと軽部さんが、45年以上前からお互い