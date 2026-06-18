韓国ドラマ「私の心が聞こえる？」「ストーブリーグ」「恋人」など、数多くの名作に出演している俳優のナムグン・ミンとモデルのジン・アルム夫妻に、第１子が誕生することが明らかになったと１８日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。２人は７年の交際の末、２０２２年１０月に結婚している。記事によると、ナムグン・ミンの所属事務所・９３５エンターテインメントは「ナムグン・ミンとジン・アルム夫妻の間に新たな