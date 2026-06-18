NISMO独自チューン×専用内外装が魅力日産は2026年4月14日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表するとともに、新型「エクストレイル e-POWER（北米名：ローグ e-POWER）」を世界初公開しました。グローバル戦略車として位置づけられる新型エクストレイル e-POWERには、第3世代へ進化した日産独自の電動パワートレイン「e-POWER」を搭載。2026年後半の米国市場投入が予定されています。【画像】超