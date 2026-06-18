私はミドリ。いつものグループのランチの誘いに、「今回は遠慮するね」と勇気を出して断りました。引き止められるかと思いきや、会話は私を無視して3人で盛り上がるばかり。必死に繋ぎ止めていた友情が、他の3人にとっては糸クズのようなものだったと悟り、拍子抜けしました。自分がいてもいなくても変わらない事実に、寂しさよりも解放感を覚えたのもまた事実です。もう彼女たちの観客でいる必要はありません。自分の人生を、自分