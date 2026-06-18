韓国発のガールグループ、Billlieの日本人メンバー、TSUKI（ツキ）が、6月17日（水）に自身のInstagramを更新。東京・浅草を訪れた様子を公開し、反響が集まっている。【写真】変装なしで目立たない？美貌輝くツキが浅草を散策■人気観光地を満喫白のノースリーブシャツを着用し、髪をお団子のアップスタイルでまとめた涼しげなコーディネートで浅草に降臨したツキ。この日彼女は「浅草」というテキストとともに12枚の写真