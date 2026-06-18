広島市安佐南区を流れる川で高濃度のPFAS（有機フッ素化合物）が相次いで検出されている問題で、住民グループの調査により、これまでとは別の場所からも国の指針値を上回る数値が検出されたことが分かりました。 この問題は、安佐南区上安町にある産業廃棄物処分場周辺を流れる水から高濃度のPFASが検出されているものです。 周辺住民らでつくるグループは今月1日、処分場の南側を流れる水を採取し、分析機関に検