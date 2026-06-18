福山市にある春日池公園で、梅雨の時期を華やかに彩るハナショウブが見ごろを迎えています。 花びらの色が多彩で、優美な姿が魅力のハナショウブ。公園内のショウブ園では、およそ80種類・5万株が植えられており、紫や白など色とりどりの花が来園者の目を楽しませています。 春日池公園では1985年からハナショウブの植栽が進められ、現在では約6200平方メートルにわたって咲き誇る名所となりました。園内にはアジサイも