セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「D-TOUR Team Champion Yeah！」と記すと、デサントが上海で主催したプロアマ交流イベントの表彰式に、クジャクと花がデザインされたロングチャイナドレスで出席した写真を投稿した。【写真】スタイルも抜群！ チャイナドレス姿のセキ・ユウティン（全6枚）1枚目の写真は上半身を横から捉えた写真、3枚目は髪を後ろでまとめた横顔、そして5枚目では優勝したチームと一緒の