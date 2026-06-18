気象庁が発表している予想天気図では、18日(木)午後9時に「熱帯低気圧」が現れました。いわゆる“台風のたまご”です。現時点では台風に発達するかどうかは不確実です。 【画像で見る】台風のたまご発生天気図・風雨シミュレーションなど 雨風シミュレーションでは、この熱帯低気圧ともう1つ「反時計回りの渦」が見られます。強い雨や風をもたらす場合もある「反時計回りの渦」は、6月21日(日)ごろに日本のはるか