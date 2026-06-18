一部のアスリート向けから、日常の「手軽な栄養補給」へ 世界的にプロテインの需要が増加し、価格も上昇している。特にホエイプロテインへの関心が高まっている。 これまでプロテインといえば、一部のアスリートが摂取するものというイメージだった。スポーツの後に水などに溶かして飲むプロテイン（たんぱく質）が代表例といえる。激しいトレーニングをすると、その負荷によって筋肉や一部組織が