熊本県内で去年1年間に新たに設立された法人は、2000年以降で最も多かったことが明らかになりました。 熊本で起業ラッシュ！ 民間の信用調査会社「帝国データバンク熊本支店」によりますと、去年1年間に県内で新たに設立された法人は1647社で、調査方法が今の形になった2000年以降、最も多くなりました。 設立者の年代別では「60歳以上」が36．4パーセントを占め、初めて30パーセント台に達しました。 なぜ