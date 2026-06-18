元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。若手の頃の“やらかし”エピソードを披露し、貴重映像が放送された。【写真】ヤクルト・村上宗隆やつばみとの2ショットを披露した中井美穂この日はゲストとして、中井と八木亜希子という元フジアナコンビが登場。番組内で2人のアナウンサー時代の“やらかし”エピソードが明かされた。『プロ野