ロシア海軍のフリゲート「アドミラル・グリゴロビチ」/Royal Navy/Reuters/File via CNN Newsource（CNN） 英仏海峡でロシアの軍艦がヨットに警告射撃を行った問題で、スターマー英首相は17日、ロシア艦の乗組員を「無謀」と批判した。ヨットに乗船していた英国人は今回の出来事について「全くもって不要」だったと指摘している。スターマー氏はフランスで開催された主要7カ国首脳会議（G7サミット）で演説し、ロシア海軍のフリゲ