当時の米国大統領ウッドロー・ウィルソンは1919年にベルサイユ条約に署名した/Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は17日、フランスのベルサイユ宮殿で米国とイランの戦闘終結に向けた覚書に署名した。ベルサイユ宮殿は別の米国大統領が条約に署名したまさにその場所であり、歴史家にいわせればこの条約は大統領の政治的失脚を招き、アドルフ・ヒトラーの台頭と第2次世界大戦の