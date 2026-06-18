モーター大手のニデックは１８日午前、京都市内で定時株主総会を開催した。昨年から今年にかけて発覚した会計や品質を巡る一連の不正について、議長を務める岸田光哉社長は冒頭で「株主の皆様に大変なご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」と陳謝した。ニデックは昨年春以降、大規模な不正会計が明らかになり、調査した第三者委員会が創業者の永守重信氏による過度なプレッシャーが背景にあったと結論付けた。今年５月に