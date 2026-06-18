FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組で日本代表と20日（日本時間21日）の第2戦で対戦するチュニジアの代表監督に電撃就任したエルベ・ルナール氏（57）が、チュニジアイレブンに“雷”を落としたようだ。複数の海外メディアによると、14日のスウェーデン戦に1―5で敗れた選手たちを奮起させるべく、就任したばかりの新指揮官がいきなり厳しい現実を突きつけた。「最初の失点でうつむいてしまっていた。あんなふ