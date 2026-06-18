女優の円井（まるい）わん（28）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（水曜午後9時）に出演。芸名の由来を明かした。この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。円井はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演し話題に。進行のくりぃむしちゅー上田晋也から「円井さんは朗らかなイメージでイライラしなさそうだけど」と印象を伝えられると、「めっちゃ短気で。昔は結構とがってて、事務所から『丸くな