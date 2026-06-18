【その他の画像・動画等を元記事で観る】VALSHEが2026年下半期の活動予定として、3カ月連続の新曲発表、11月の東名阪ライブツアー、12月初旬のEPシングルリリースなどを発表した。これらの最新情報は、6月14日にVALSHE公式YouTubeチャンネルで実施されたライブ配信にて明らかになった。今回の発表は「6大告知」としてまとめられ、俳優をゲストに迎えたコラボレーションイベント、自身のデビュー日に合わせたファンクラブ限定イベン