【モデルプレス＝2026/06/18】元SKE48の石田安奈が6月17日、自身のInstagramを更新。夫と娘とともに撮影したマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】第3子妊娠中の元SKE「ステキな家族」夫がお腹にキスするマタニティフォト◆石田杏奈、夫＆娘とのマタニティフォト披露石田は、モノクロで撮影されたスタジオでのショットを複数枚投稿。夫と大きくなったお腹を出した石田の2ショットや、夫が石田のお腹にキスをし、夫