【モデルプレス＝2026/06/18】歌手のアグネス・チャンが6月17日、自身のInstagramを更新。自家製の野菜ジュースを公開し、話題となっている。【写真】70歳人気歌手「美肌の秘訣はこれかな？」5種類の食材使った自家製ジュース◆アグネス・チャン、自家製ジュースを公開アグネスは「今朝も毎日飲んでいる野菜ジュースでスタート」とつづり、写真を公開。グラスに入れられた緑色のジュースは「ほうれん草、生姜、りんご、レ