【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が6月18日、都内で行われたレチスパアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。アイドルならではのヘアケア事情を明かした。【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿◆森本慎太郎、アイドルならではのヘアケア事情明かす普段のヘアケア事情を聞かれた森本は「僕たちのライブは火がすごく出てたり、スパークや花火みたいな特攻を使ったりするので、やっぱり汚れだったり火薬が