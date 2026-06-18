画像生成AIの開発で知られるMidjourneyが「Midjourney Medical」という新部門を設立して医療機器の開発を進めていることを日本時間の2026年6月18日に発表しました。開発中の機器は「Midjourney Scanner」と呼ばれており、全身をスキャンして体内の3Dマップをミリメートル単位で作成可能とのこと。アメリカ食品医薬局(FDA)による医療機器としての承認を得るべく定期的な試験結果の提出も予定されています。Midjourney Medicalhttps: