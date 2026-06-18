元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで行われている１軍練習に合流し、チームメートへあいさつを行った。また、中日時代の同僚であるライデル・マルティネス投手とも笑顔で再開し、アップを開始した。小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャ