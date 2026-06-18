「日本生命セ・パ交流戦２０２６」の表彰選手が１８日に発表され、西武・長谷川信哉外野手が「日本生命最優秀選手賞」（賞金２００万円）を受賞した。長谷川は大阪市内のホテルで記者会見に臨み「率直にうれしいです」と喜びを語った。交流戦では１６試合に出場して６０打数２２安打、打率３割６分７厘、２本塁打９打点。９、１０日の広島戦（ベルーナＤ）では２試合連続のサヨナラ打を放つなど、チームの交流戦初優勝に大