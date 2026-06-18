阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で２００６人が出席して行われた。２０２３年に宝塚歌劇団の宙組娘役が転落死。一因とみられる上級生によるパワーハラスメントなどが社会問題に発展し、歌劇団は生徒の待遇改善や日程見直しなどを行ってきた。２０２５年には株式会社化としてより透明性を意識した改革を行っている。株主より、組長の権限について質問が出たが、担当役員は「組長の役割は管理